ترامب: بعض الولايات ستبدأ رفع القيود الخاصة بكورونا خلال أيام

الأحد 19 أبريل 2020

دونالد ترامب Advertisements

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط يوم الاثنين في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود يوم الجمعة.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال لقاء يومي "سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته".

ولكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.