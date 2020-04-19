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الحكومة الأردنية تعلن عودة بعض القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 18 أبريل 2020

صورة أرشيفية

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أعلن وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي نشر مساء اليوم السبت، عن عودة عدد من القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي.

وقال العضايلة في الايجاز الصحفي، والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية: "عكفت الفرق المختصّة بالتعامل مع تداعيات أزمة على مناقشة العديد من القضايا ذات الأهميّة للتعامل مع الأزمة، حيث انعقدت منذ الصباح عدّة اجتماعات بهذا الشأن".

وأشار العضايلة إلى أن أهم ما تم تداوله في الاجتماع هو عودة بعض القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة والتجاريّة للعمل "وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وكذلك المحافظات الأخرى التي لم تسجّل حالات إصابة فيها، والتي تتجه الحكومة إلى تعديل إجراءات حظر التجوّل فيها".

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