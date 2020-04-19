شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل أدنى معدل وفيات بكورونا في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
ورغم ذلك، حذر كومو من أن نسب من هم بالمستشفيات لا تزال مرتفعة. وأشار إلى أن تخفيف الإغلاق يعتمد على زيادة عدد الاختبارات الهادفة إلى الكشف عن الفيروس.
وقال: "كلما زاد عدد الاختبارات، كلمات زادت المعلومات ومن ثم يمكن إعادة فتح المجتمع". وأشار إلى أن نيويورك تحتاج إلى مزيد من الدعم من جانب الحكومة الاتحادية لتوسيع نطاق الاختبارات.
ويبلغ عدد الوفيات الإجمالي في الولاية 13 ألفا و362 شخصا، حسب بلومبرج.
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