مغادرة 226 معتمرا باكستانيا مطار الملك عبدالعزيز بجدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

غادر اليوم 226 معتمراً باكستانياً، مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة إلى مدينة ملتان في باكستان بواسطة رحلة خاصة رقم SV- 3800 التابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث كان في وداعهم القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد ونائب القنصل العام شايق أحمد بوتو .

Advertisements

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تعد هذه ثاني رحلة خاصة تنقل المعتمرين الباكستانيين المتبقين في المملكة إلى بلادهم، حيث نقلت الرحلة الأولى 254 معتمرا إلى باكستان في 15 من أبريل الحالي.

وأعرب المعتمرون الباكستانيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على إعداد وترتيب عودتهم إلى باكستان من خلال هذه الرحلات الخاصة وتقديرهم للترتيبات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة في المملكة بتوفير خدمات الإقامة والسكن والمساعدة الطبية في أثناء إقامتهم الطويلة في المملكة بسبب إغلاق الرحلات الدولية.

يذكر أن ما يقارب 474 معتمرا باكستانيا عادوا إلى باكستان عبر الرحلات السعودية الخاصة خلال ثلاثة أيام وذلك بعد أن تعثرت عودتهم سابقا بسبب إلغاء الرحلات الدولية بسبب الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا.