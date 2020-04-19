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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الأردنية تعلن عودة بعض القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي نشر مساء اليوم السبت، عن عودة عدد من القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي.
وقال العضايلة في الايجاز الصحفي، والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية: "عكفت الفرق المختصّة بالتعامل مع تداعيات أزمة كورونا على مناقشة العديد من القضايا ذات الأهميّة للتعامل مع الأزمة، حيث انعقدت منذ الصباح عدّة اجتماعات بهذا الشأن".
وأشار العضايلة إلى أن أهم ما تم تداوله في الاجتماع هو عودة بعض القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة والتجاريّة للعمل "وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وكذلك المحافظات الأخرى التي لم تسجّل حالات إصابة فيها، والتي تتجه الحكومة إلى تعديل إجراءات حظر التجوّل فيها".
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