نتانياهو: لتخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الكورونا بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع الإصابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "حكومته ستبدأ اعتبارا من الأحد عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا على خلفية تباطؤ وتيرة ارتفاع الإصابات"، مشيراً الى ان "إسرائيل نجحت حتى الآن في تنفيذ مهماتها في مكافحة الجائحة، والإجراءات التقييدية أثبتت فعاليتها في إبطاء معدل الإصابات".
ولفت نتانياهو الى ان "النتائج الجيدة التي حققناها تسمح لنا ببدء اتخاذ خطوات في اتجاه معاكس، أي نحو تخفيف الإجراءات بدل تشديدها"، موضحاً أن "هذه الخطوات ستؤدي إلى ارتفاع نسبة العمل في أماكن الشغل من 15% إلى 30%، حيث سيصدر سماح بإعادة فتح بعض المحلات التجارية مع استمرار إغلاق المجمعات الكبيرة والأسواق".
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