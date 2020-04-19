سفارة الإمارات بنيودلهي: حصلنا على الموافقة الهند لتصدير كميات من دواء الملاريا للإمارات

أعلنت ​السفارة​ ​الإمارات​ية في ​نيودلهي​، في بيان، أنها "حصلت على موافقة ​الهند​ لتصدير كميات من دواء ​الملاريا​ "هيدروكسي كلوروكين" إلى الإمارات لاستخدام العقار هناك في علاج ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "الشحنة الأولى من ​الدواء​ في طريقها إلى ​الدولة​ حاليا"، مبينة أنها "تتضمن 5.5 مليون حبة".

هذا وسبق أن أكدت جهات عدة فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن ​منظمة الصحة العالمية​ شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار آمن، وعلى الرغم من ذلك قررت مجموعة من ​الدول العربية​، بينها ​السعودية​ ومصر، اعتماد هذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا.