أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي، في بيان، أنها "حصلت على موافقة الهند لتصدير كميات من دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" إلى الإمارات لاستخدام العقار هناك في علاج فيروس كورونا"، مشيرة الى ان "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا"، مبينة أنها "تتضمن 5.5 مليون حبة".
هذا وسبق أن أكدت جهات عدة فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار آمن، وعلى الرغم من ذلك قررت مجموعة من الدول العربية، بينها السعودية ومصر، اعتماد هذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الإمارات بنيودلهي: حصلنا على الموافقة الهند لتصدير كميات من دواء الملاريا للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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