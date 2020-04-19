انهاء المرحلة الأولى من توزيع القسائم الشرائية في طرابلس

أعلنت اللجنة التنظيمية ل"حملة الواجب" التي تضم إلى بلدية ​طرابلس​، الجمعيات الكشفية في طرابلس، في بيان، أنها أنهت بالتعاون مع موظفي و​شرطة بلدية طرابلس​، المرحلة الأولى من الحملة، والتي امتدت خمسة أيام تم خلالها توزيع 40 ألف قسيمة شرائية "على المقيمين في الأحياء الشعبية، من دون استثناء أي فئة من السكان سوى العاملين في ​القطاع العام​ والمؤسسات العسكرية والأمنية، وبالتالي فإن كل كلام مخالف لا يقع في مكانه الصحيح وهو لا يخدم المدينة وأهلها".

وأكدت أنها "سوف تتابع القيام بواجبها، عند انطلاق المرحلة الثانية من توزيع القسائم، بعد أن أقر المجلس البلدي مبلغ مليار ليرة إضافة إلى الثلاثة مليارات السابقة".