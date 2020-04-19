طقس الأحد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون ​الطقس​ الأحد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تنشط الرياح أحياناً، على أن يكون طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً خاصة في ​الجنوب​.

أما طقس الثلاثاء فيتوقع أن يكون الطقس غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طقيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألاجواء خاصة في جنوب البلاد.