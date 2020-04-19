ترامب: أعلن أن ولايتي تكساس وفيرمونت سوف تقومان بفتح الأعمال مجددا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، أن ولايتي تكساس وفيرمونت سوف تقومان بفتح الأعمال مجددا، مشيراً إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل بكثير من الصين، مؤكداً "اننا أجرينا أكثر من 4 مليون اختبار على كورونا في الولايات المتحدة، حيث تجاوزنا دول مثل أسبانيا وإيطاليا في حصيلة عدد الإختبارات ".
وكان قد كشف ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما "قام به نائبه مايك بنس مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، حيث اتصل بأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وتحدث معهم عما كانوا يرغبون في سماعه من أجل كسب أرضية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه ورغم ذلك لم يكونوا راضين"، لافتاً الى أن "الديمقراطيين رديئين وسيئين، وهذا هو أسلوبهم السياسي، وسوف يستمرون في اتباعه حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية 2020 في الثالث من تشرين الثاني القادم، ولن يتغيروا لأنهم يشعرون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم الفوز بها، ولكن أميركا لن تنخدع".
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