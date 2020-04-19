شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المجالس التنفيذية للمحافظات واختصاصاتها بقانون الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، تشكيل واختصاصات المجالس التنفيذية في المحافظات، وذلك على النحو التالى:

يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

1 - نواب المحافظ.

2 - مدير الأمن.

3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا ً للمجلس.

4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة.

5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.

6 - رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

7 - رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

8 - رؤساء أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة .

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.

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ويتولي المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:

1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق بالمحافظة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.

2 – مناقشة مشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلك اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

3 - مناقشة الحساب الختامي السنوى للمحافظة.

4 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.

5 - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.

6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس المحلي للمحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.

7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.

8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.