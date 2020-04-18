العرائش..إصابات المخالطين لعاملة تصبير السمك المتوفاة بكورونا ترتفع إلى 10أشخاص

بعد عاملة العرائش المتوفاة، سجلت السلطات الصحية بالمدينة، اليوم السبت، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق بمخالطي عاملة بمصنع تصبير السمك، والتي فارقت الحياة، الثلاثاء الماضي بـ”كوفيد19″، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 10 أشخاص.

وكشف مصدر طبي ل”اليوم 24″ أنه أجري اليوم السبت، 150تحليل مخبرية للعاملين في مصنع تصبير السمك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل.

وأفاد مصدر آخر للموقع أن والي جهة الشمال محمد مهيدية حل بمدينة العرائش، اليوم، واجتمع مع عدد من المسؤولين الأمنيين في الإقليم، إضافة إلى مسؤولي قطاع الصحة، والاداريين بمعمل تصبير السمك، ودعا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات، أولها فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة وملابسات انتشار الجائحة في صفوف العاملين، وكذا في ظروف وفاة عاملة ب”كوفيد19″.

وكانت الضحية، في عقدها الثاني، تشتغل عاملة في “ورشة التعليب” في مصنع تصبير السمك بالعرائش، توفيت، الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجئ، إذ تأكدت إصابتها بـ”كوفيد19″، بعد عرض جثتها لتشريح طبي، وأخذ عينات من أنفها، قصد إخضاعها لتحليل مخبري.

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وأجريت أمس الجمعة، 92 تحليلة مخبرية على مخالطي العاملة، تبين منها إصابة 7 أشخاص بالفيروس التاجي.

وتوزع الأشخاص الذين أجري لهم التحاليل المخبرية على أفراد عائلة الضحية، وجيرانها في حي “الباركي”، وزملائها، العاملين في مصنع تصبير السمك.

ويبلغ عدد العاملين في مصنع تصبير السمك حوالي 3500 شخصا، إذ سيتم إجراء تحاليل مخبرية أخرى لعدد من الذين خالطوا الضحية، وإخضاع بعضهم لحجر صحي.