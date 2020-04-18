باقة الغربية: وفاة مُسن مصاب بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الحاج معين عثامنة - دروبي (80 عاما)، من مدينة باقة الغربية، مساء السبت، في مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعُلم أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة معقدة، ويُرجح انتقال عدوى كورونا إليه خلال مكوثه في المستشفى، ومنذ ذلك الحين، طرأ تدهر على حالته الصحية.

وأجرى أفراد من أسرة المتوفى، في وقت سابق السبت، فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس خلال مخالطتهم المرحوم خلال فترة تواجده في المستشفى.

وسجلت باقة الغربية حتى هذه المرحلة 21 إصابة بفيروس "كوفيد 19" تماثلت ثلاث منها للشفاء، علما بأن الفيروس وصل إلى المدينة من شبكات التسوق في "غليلوت" ومدينة هرتسليا، حيث يعمل العشرات من شبان البلدة.

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ويعتبر المتوفى حالة الوفاة الثانية التي يشهدها المجتمع العربي من جراء فيروس كورونا، حيث شهدت مدينة طمرة وفاة مُسنة (90 عاما) نتيجة إصابتها بالفيروس في الـ12 من نيسان/ أبريل الجاري.

وارتفع عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلاد، السبت، إلى قرابة 550، بزيادة 45 مصابًا على الأقل عن الجمعة، وبرزت الزيادة تحديدًا في قرية دير الأسد، التي تخضع، بدايةً من صباح السبت، مع قرية البعنة المجاورة لإغلاق تام لأسبوع.

ويقدّر الارتفاع بأرقام المصابين عند العرب بـ8٪ عن الجمعة، لتبلغ نسبة الارتفاع المتراكمة خلال الأسبوع الماضي 75٪، بينما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي 27154، مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ2066 في اليوم الأخير، وزيادة متراكمة أسبوعية بنسبة 77٪.

وتصدّرت دير الأسد عدد الإصابات الأعلى، بزيادة العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت إلى 93، وأم الفحم ثانيًا بـ58 إصابة (لم تسجّل أيّة إصابة خلال الساعات الماضية)، ثم جسر الزرقاء بـ38 إصابة، ورهط بـ36 إصابة ودبّورية 28.