شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الوفيات في الصين أكبر بكثير من الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 دونالد ترامب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعداد الوفيات فى الصين أكبر بكثير من الولايات المتحدة وسنواصل بذل الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد يتبع..

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