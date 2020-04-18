ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى إندونيسيا إلى 1000 حالة

السبت 18 أبريل 2020

صورة أرشيفية

نقلت وسائل إعلام رسمية عن داينج فقيه الرئيس العام لجمعية الأطباء الإندونيسيين، قوله اليوم السبت إن حصيلة الوفيات فى إندونيسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصلت على الأرجح إلى ألف شخص أى ما يقارب ضعف العدد الرسمى وهو 535 وفاة.

وهناك تفاوت بين الأرقام الرسمية وتقديرات جمعية الأطباء الإندونيسيين لأن البيانات الرسمية لا تتضمن الوفيات من بين المرضى الذين يشتبه إصابتهم بالفيروس لكنهم مازالوا فى انتظار نتائج التحليلات.

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وقال داينج لوسائل إعلام محلية "أولئك الذين لم يتم حتى الآن تأكد إصابتهم بمرض كوفيد-19 تفيد المستشفيات بوفاتهم جراء المرض".

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الصحة الإندونيسية للتعليق، وحتى مع الأرقام الرسمية تكون إندونيسيا قد أعلنت عن وفيات بفيروس كورونا أكثر من أى دولة آسيوية أخرى بخلاف الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى المصابين فى رابع أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان إلى 6248 ، وتجاوزت إندونيسيا أمس الجمعة الفلبين لتصبح البلد الذى به أعلى عدد من المصابين فى جنوب شرق آسيا