الإمارات تستورد 5.5 مليون حبة دواء من الهند لعلاج مصابي كورونا

السبت 18 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حصلت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين، لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا.

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وقالت السفارة عبر حسابها على "تويتر" إن "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا تتضمن 5.5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا".

وأعلن أطباء وباحثون، عن فعالية استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19".

ودواء هيدروكسي كلوروكين، مستمد من مركب الكينين، الذي عزله الكيميائيون الفرنسيون في عام 1820 عن لحاء شجرة Cinchona.

وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل وفاتين و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".