- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستورد 5.5 مليون حبة دواء من الهند لعلاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حصلت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين، لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها على "تويتر" إن "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا تتضمن 5.5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا".
وأعلن أطباء وباحثون، عن فعالية استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19".
ودواء هيدروكسي كلوروكين، مستمد من مركب الكينين، الذي عزله الكيميائيون الفرنسيون في عام 1820 عن لحاء شجرة Cinchona.
وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل وفاتين و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستورد 5.5 مليون حبة دواء من الهند لعلاج مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.