بعد إغلاقها بسبب كورونا.. حاكم فلوريدا يقرر فتح الشواطئ أمام المواطنين

السبت 18 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قررت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا، فتح بعض الحدائق والشواطئ أمام المواطنين بعد أن تم إغلاقها جراء جائحة كورونا.

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ووافق حاكم فلوريدا "رون ديسانتيس" اليوم السبت، على افتتاح بعض الشواطئ في الولاية أمام المواطنين، حيث سيتم فتح بعض المتنزهات والشواطئ للتمارين مثل المشي، والجري، وركوب الأمواج، والسباحة، وركوب الدراجات في فترات معينة خلال اليوم.

وتسبب عدم امتثال المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعي على الشواطئ في ردود فعل رافضة وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي فلوريدا، حيث يتم تطبيق تعليمات "البقاء في المنزل" حتى 30 نيسان/أبريل الجاري، أصيب لغاية الآن أكثر من 25 ألف شخص بكورونا، بينما توفي 740 بالفيروس.

ووفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، فقد أصيب 715 ألفا و536 بالفيروس، وتوفي 37 ألفا و625 شخصا في الولايات المتحدة.‎