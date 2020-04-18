الرئيس المصري يهنئ نظيره العراقي بتكليف مصطفى الكاظمي

السبت 18 أبريل 2020

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي، برهم صالح.

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ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قدم الرئيس المصري تهانيه لنظيره العراقي حول تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق في مهمته، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق وعلى أهمية الدور العربي للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مؤكداً حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين.