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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا فى أمريكا إلى 690714 والوفيات تقفز لـ35443 والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
صورة أرشيفية
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالى الوفيات إلى 35 ألفا و443.
وأضافت المراكز أن بياناتها بخصوص حالات مرض كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل نيسان مقارنة بإحصائها الذى أوردته فى اليوم السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
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