شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد إلى 413 حالة، بعد اكتشاف 6 حالات جديدة.

وقال "جابر"، خلال بيان صحفي، إن الأردن سجل 4 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 269 حالة، فيما وصل عدد الحالات بالمستشفيات إلى 137 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.