- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
أعلن المدعي العام في تشاد، مساء السبت، أنه تم العثور على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام الإرهابية في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا كانوا اعتقلوا مؤخرا خلال عملية للجيش.
وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي: "صباح الخميس، أعلمنا السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أن هؤلاء ضمن "58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا" خلال العملية الأخيرة للجيش ضد الجماعة الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.
وأطلق الجيش التشادي عملية باسم "غضب بوما"، في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن انتهاءها يوم 8 أبريل/نيسان الجاري.
وأكد الجيش حينها قتل ألف إرهابي مقابل خسارة 52 عنصرا.
وأطلق الرئيس إدريس ديبي العملية ردا على هجوم دام على قوات بلاده يوم 23 مارس/آذار في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.