شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تقدم معونات غذائية لـ50 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل
جاء الإعلان على لسان رئيسة وزراء البلاد شيخة حسينة، أمس السبت، خلال جلسة برلمانية قصيرة عقدت وسط حالة الإغلاق العام في أنحاء البلاد في إطار جهود مكافحة تفشي الفيروس.
وقالت الشيخة حسينة إن الحكومة ستضم خمسة ملايين أسرة إضافية في برنامج لتوفير حبوب مدعومة ضمن نظام التوزيع العام.
وتم السماح بالفعل لـ 25 مليون من سكان البلاد بشراء أغذية مدعومة في إطار البرنامج الوطني.
وذكرت رئيسة الوزراء أن هذه الأموال سيتم تحويلها من مشاريع تنموية تعد نسبيا أقل أهمية، من أجل تغطية نفقات رفاهية البلاد التي يتجاوز تعداد سكانها 160 مليون نسمة، ويعتبر 10 في المائة منهم في فقر مدقع.
وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش إلى 2144 ، وسجلت البلاد أول ثلاث حالات إصابة في الثامن من مارس الماضي.
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