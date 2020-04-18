شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أقل معدل وفيات يومي بـ482 حالة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا عن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، التي ارتفعت اليوم بواقع 482 وفاة، مسجلةً بذلك أقل معدل زيادة يومية منذ 12 أبريل الجاري، فيما استقر عدد الإصابات الجديدة عند 3491 حالة.

وأوضحت الوكالة أن وفيات جائحة كورونا في إيطاليا زادت بواقع 575 حالة أمس الجمعة، مقابل 525 حالة وفاة سجلت يوم الخميس، بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلاً، إذ سُجّل 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

ولفتت وكالة الحماية المدنية الإيطالية الانتباه إلى أن عدد المتوفين في البلاد منذ ظهور المرض في 21 فبراير ارتفع إلى 23227 حالة، الأمر الذي جعل إيطاليا ثاني أكبر دولة سجل فيها عدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 175925 حالة.