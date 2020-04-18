شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافى 7 مرضى.. موريتانيا خالية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت موريتانيا رسميا، اليوم السبت، خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافى جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الحالة الأخيرة التي تعافت اليوم تعود لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، مشيرة إلى أنها ستبقى احتياطيا تحت الحجر الصحي لمدة أربعة أيام إضافية.