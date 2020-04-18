شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الطوارئ الصحية لـ 4 أسابيع في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان مشترك صادر من وزارتي الداخلية والصحة أنه بعد اجتماع طارئ لمجلس الحكومة اليوم تقرر استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل.
وأضاف البيان أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في المرحلة الأولى ستظل طيلة هذه المدة الإضافية حماية للصحة العامة للمواطنين.
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