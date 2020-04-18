شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بكورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 413 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن 4 حالات سجلت على الحدود، وحالتين أصيبتا نتيجة مخالطة لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 269 حالة.

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