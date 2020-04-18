اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن حجز 134 مركبة ودراجة اليوم. وقال مدير اعلام المرور العامة العميد حيدر كريم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لليوم السبت كالآتي: حجز مركبات (16) Advertisements حجز دراجات (118) غرامات (3805)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجز 134 مركبة ودراجة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.