الإعلان عن موعد حلول رمضان في معظم الدول الإسلامية

حدد مركز الفلك الدولي، يوم الجمعة 24 نيسان بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، وذلك إثر إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان المركز، أن "شهر شعبان قد بدأ يوم الخميس 26 آذار 2020 في معظم الدول الإسلامية، وستقوم معظم الدول بتحري هلال شهر رمضان يوم الخميس 23 نيسان 2020، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا".

واضاف "في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 آذار لذا ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 نيسان، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس".

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وأوضح المركز، أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وهكذا ستكمل هذه الدول عدة شعبان ثلاثين يوما، وسيبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 نيسان".

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس، فإن رؤية الهلال يوم الخميس ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين.

وقال المركز "هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 نيسان بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية"، مشيراً إلى أن "الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 نيسان"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".