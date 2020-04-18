مانشستر وليفربول ينهيان سجالًا بين إعلامي عراقي والسفير البريطاني ببغداد

يبدو أن سجالاً سياسياً بين اعلامي عراقي والسفير البريطاني لدى العراق، قد انتهى بالاحتكام الى (الشياطين والريدز)، وهما الفريقان الانكليزيين المعروفين مانشستر يونايتد وليفربول، فضلا عن دعوة لخوض مباراة كرة قدم على ارض السفارة في العاصمة بغداد.





حزين جدا.. نأمل اتمام التحقيقات بسرعة



وكتب السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، أمس الجمعة 18 نيسان، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها، "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة"، مضيفا "انني ارحب بدعوات الامم المتحدة للعراق لأعطاء الأولوية لحماية النساء والاطفال وتجريم العنف المنزلي"، ومؤكدا بالقول أن "العنف أمر غير مقبول بأي حال من الاحوال".



تغرد كثيرا ايها السفير...



الاعلامي غزاون جاسم، اعاد تغريدة السفير البريطاني، بتعليق قال فيه "عزيزي، تغرد كثيرا هذه الايام بمناسبة ودونها ، ولا أعرف إن كنت تعد ذلك نوعاً من انواع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وتساءل "هل يسمح نطاق عملك الدبلوماسي الذهاب بعيداً بارائك". واحتل هاشتاك ( #غزوان_جاسم_فضحهم ) المركز الاول على ترند موقع تويتر في العراق، اليوم السبت 18 نيسان، وذلك بعد دخول الاعلامي العراقي غزوان جاسم، على خط تغريدة للسفير البريطانيـ دعا خلالها الى تفعيل قانون "العنف الاسري" في تعليق له على حادثة وفاة العراقية "ملاك الزيدي".وكتب السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، أمس الجمعة 18 نيسان، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها، "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة"، مضيفا "انني ارحب بدعوات الامم المتحدة للعراق لأعطاء الأولوية لحماية النساء والاطفال وتجريم العنف المنزلي"، ومؤكدا بالقول أن "العنف أمر غير مقبول بأي حال من الاحوال".الاعلامي غزاون جاسم، اعاد تغريدة السفير البريطاني، بتعليق قال فيه "عزيزي، تغرد كثيرا هذه الايام بمناسبة ودونها ، ولا أعرف إن كنت تعد ذلك نوعاً من انواع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وتساءل "هل يسمح نطاق عملك الدبلوماسي الذهاب بعيداً بارائك". قلق عالمي ..هل تريد اوراق التحقيق



السفير هيكي، رد بدوره على تعليق الاعلامي جاسم، قائلا " شكرا على مشاركتك .. لا اعتقد أن القلق بشأن العنف المنزلي الذي يعد مشكلة في جميع انحاء العالم هو امر غير مناسب"، موجها خطابه الى جاسم بالقول "ماهو رأيك بدعوة الامين العام للامم المتحدة باعطاء الاولوية لسلامة المرأة". فأعاد الاعلامي جاسم من جديد، تغريدة السفير هيكي، بالقول ، إن "القلق من العنف المنزلي مستمر ودائم، ولكن أن تتحدث عن شأن اجتماعي عراقي بحت وكأنك وصي وتطلب اوراق التحقيق ، هذه ليست المرة الاولى لتدخلك بلا معنى ، يمكن لكثيرين من الجاهلين بدور السفير ان يقولوا لك (عفية) ولكن هذا تدخل ودورك لايسمح لك باكثر من عمل دبولوماسي بين بلدين". دخول الشياطين والريدز على الخط..



هذا السجال بين الاعلامي العراقي غزوان جاسم والسفير البريطاني، اشعل موقع تويتر في العراق، بين مؤيد لما طرحه جاسم، ومعارض لطرحه، ما دفع بالاعلامي جاسم الى التغريد من جديد قائلا "إني من مشجعي مانشستر يونايتد ، لكن يبدو أن السفير هيكي يشجع فريق ليفربول ، لذلك فأن الجماعة متحمسين له، في اشارة الى "مجموعة ناشطين اطلقوا تغريدات تدافع عن السفير وتناهض رأي الاعلامي". وقدم الاعلامي جاسم في ختام تغريدته، شكره الى "جميع المساندين"، وقال ايضا "التمس العذر للمهاجمين رغم انني لا اعرف سبب الهجوم".

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الرد الاخير للاعلامي غزاون جاسم دفع السفير البريطاني، الى الاحتكام الى الفريقين الانكليزيين "ليفربول ومانشستر"، حيث قال " في الواقع، انا من مشجعي ليفربول وبشدة، لكني ساغض النظر عن كونك من مشجعي مانشتر، على الرغم من ان ذلك يعد تدخل كبير في شؤوننا الداخلية".

واشار الى أن "جميع مشجعي ليفربول ممتنون للمساعدة التي يقدمها مانشستر في الدوري الممتا"، واضاف "اود دعوتك للعب كرة قدم معنا في السفارة في اقرب وقت" ووضع السفير في نهاية تغريدته، علمي العراق وبريطانيا.