الكويت تحبط عملية تهريب مخدرات من العراق

ألقى أمن الحدود الكويتي، السبت، القبض على 6 أشخاص من الجنسية العراقية، حاولوا التسلل إلى البلاد عبر الحدود البرية الشمالية، بهدف تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، "تم على الفور تشكيل فرق للبحث، بعد رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية"، وتم العثور بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوية ممنوعة وأسلحة نارية.

وقامت إدارة أمن الحدود البرية بتحويل الموقوفين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.