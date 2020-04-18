شفاء مصابين اثنين من كورونا ببغداد وثالث في كربلاء

وقال دائرة صحة الكرخ في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مريضين مصابين بفايروس كورونا غادرا ستشفى الفرات العام بعد اكتسابهما الشفاء التام".

واضافت ان "المريضين هما من سكنة حي الجهاد".

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فيما اكدت دائرة صحة كربلاء "شفِاء حالة جديدة لمُصاب بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة"، لافتة الى انه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرته ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية".

وتابعت انه "بذلك يرتفع حالات الشفاء إلى 71 حالة "، موضحة ان "المُتبقين في الردهة ( 9 ) حالات فقط".