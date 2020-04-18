اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن شفاء مصابين اثنين من كورونا، فيما اكدت صحة كربلاء شفاء احد المصابين من الفايروس.
وقال دائرة صحة الكرخ في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مريضين مصابين بفايروس كورونا غادرا ستشفى الفرات العام بعد اكتسابهما الشفاء التام".
واضافت ان "المريضين هما من سكنة حي الجهاد".
فيما اكدت دائرة صحة كربلاء "شفِاء حالة جديدة لمُصاب بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة"، لافتة الى انه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرته ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية".
وتابعت انه "بذلك يرتفع حالات الشفاء إلى 71 حالة "، موضحة ان "المُتبقين في الردهة ( 9 ) حالات فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء مصابين اثنين من كورونا ببغداد وثالث في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.