عمليات بغداد: اعتقال ٢٧٦٥٣ شخصا وحجز ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال ٢٧٦٥٣ شخصا وحجز ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".
واضافت انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٨ نيسان من القاء القبض على ٢٧٦٥٣ مخالفاً فيما حجزت ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥٨٥٧٠ غرامة، كما سهلت دخول ٢٣٩٦٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
وجددت القيادة "شكرها لجميع المواطنين الملتزمين بالحظر، مما يخفف العبء على القوات الأمنية التي تواصل عملها في الليل والنهار من أجل سلامة اهالي بغداد".
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