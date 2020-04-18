صحة واسط تعلن شفاء مصابين اثنين من كورونا

اعلنت دائرة صحة واسط، السبت، عن شفاء مصابين اثنين من كورونا.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اثنين من المرضى المصابين بمرض كورونا تعافا من الفايروس بشكل تام".
واضافت انهما غادرا المستشفى".
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