العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المدعي العام في تشاد، مساء السبت، أنه تم العثور على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام الإرهابية في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا كانوا اعتقلوا مؤخرا خلال عملية للجيش.



وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي: "صباح الخميس، أعلمنا السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم"، بحسب وكالة فرانس برس.

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وأضاف أن هؤلاء ضمن "58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا" خلال العملية الأخيرة للجيش ضد الجماعة الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.

وأطلق الجيش التشادي عملية باسم "غضب بوما"، في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن انتهاءها يوم 8 أبريل/نيسان الجاري.

وأكد الجيش حينها قتل ألف إرهابي مقابل خسارة 52 عنصرا.

وأطلق الرئيس إدريس ديبي العملية ردا على هجوم دام على قوات بلاده يوم 23 مارس/آذار في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.