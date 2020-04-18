الارشيف / اخبار العالم

العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد

متابعات_ الخليج 365

أعلن المدعي العام في تشاد، مساء السبت، أنه تم العثور على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام الإرهابية في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا كانوا اعتقلوا مؤخرا خلال عملية للجيش.

 

وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي: "صباح الخميس، أعلمنا السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم"، بحسب وكالة فرانس برس.

 

 

Advertisements

وأضاف أن هؤلاء ضمن "58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا" خلال العملية الأخيرة للجيش ضد الجماعة الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.

 

وأطلق الجيش التشادي عملية باسم "غضب بوما"، في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن انتهاءها يوم 8 أبريل/نيسان الجاري.

 

وأكد الجيش حينها قتل ألف إرهابي مقابل خسارة 52 عنصرا.

 

وأطلق الرئيس إدريس ديبي العملية ردا على هجوم دام على قوات بلاده يوم 23 مارس/آذار في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا