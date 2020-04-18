أردوغان يكسر حظر التجول المفروض على كبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، زيارة ميدانية لثلاثة مستشفيات يجري العمل على تنفيذها بمدينة إسطنبول، في انتهاك لقواعد الحجر الصحي المفروضة على من تزيد أعمارهم على 65 عاما.



وقالت صحيفة "حرييت" المولية للحكومة إن أردوغان زار المستشفى الميداني في مطار "أتاتورك" الدولي، إضافة إلى مستشفيين آخرين.

وأشارت إلى أن الرئيس كان يتفقد المستشفيات من الجو عبر طائرة مروحية، حيث تلقى معلومات حول سير العمل في المستشفيات خلال الزيارة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، قال إن أردوغان لم يغادر قصره في مدينة إسطنبول منذ ثلاثة أسابيع.

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زيارة أردوغان، البالغ من العمر 66 عاما، تعد انتهاكا واضحا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي حظرت التجوال على من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفرضت غرامات مالية على من ينتهك الحظر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1890 حالة.

والسبت، أعلنت السلطات التركية تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا لـ31 ولاية لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي جراء تفشي الفيروس.

وبدأ منتصف ليل الجمعة/السبت سريان حظر تجوال كامل في 31 ولاية تركية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.