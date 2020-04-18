الجيش الليبي يحبط 3 هجمات لمليشيات الوفاق على ترهونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أحبط الجيش الليبي، مساء السبت، الموجة الثالثة من هجوم المليشيات الإرهابية المدعومة من المرتزقة السوريين على مدينة ترهونة، بعد فشل المحاولتين السابقتين.



وأصدر الجيش بيانا، جاء فيه أن "الموجة الأولى من الهجوم نفذتها المليشيات على 7 محاور عصر اليوم السبت، إلا أن قوات الجيش أحبطته، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في المعدات والأفراد".

وتابعت "أما الموجة الثانية التي كانت مغرب اليوم، فنفذتها المليشيات على ثلاثة محاور مختلفة للمدينة، وتمكنت القوات من طرد المليشيات من محيط ترهونة وتكبيدهم خسائر كبيرة".

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وتعد المليشيات لهذا الهجوم منذ أسبوع كامل، حيث حاصرت المدينة بقطع الخدمات، وغارات الطيران التركي المسير، إلا أن الجيش الوطني أسقط أمس طائرتين تركية مسيرة في محيط ترهونة.

وتعد ترهونة، إحدى أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالمنطقة الغربية، وهي معقل قبائل ترهونة، ومن أكثر المدن سكانا، وتضم عددا كبيرا من الكتائب والمعسكرات أهمها (اللواء التاسع ولواء الحسوم).

وكانت المدينة من أوائل المدن التي دعمت الجيش الليبي لتخليص المنطقة من المليشيات، وشاركت في العمليات وإجبار المليشيات على التراجع حتى قلب العاصمة طرابلس.

ومارست المدينة الدبلوماسية الشعبية وعقد شيوخها الاجتماعات القبلية، وأهمها ملتقى شيوخ وأعيان وقبائل ليبيا لدعم الجيش الليبي والتصدي للغزو التركي.