شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فرنسا 642 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19323 حالة، مما يجعلها صاحبة رابع أعلى حصيلة في العالم، لكن عدد الأشخاص في المستشفيات انخفض لليوم الرابع على التوالي.

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وقالت هيئة الصحة العامة في البلاد في بيان إن إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم العاشر على التوالي ليصل إلى 5833، وهو أقل عدد منذ 31 مارس آذار.

وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس آذار في إطار جهود لاحتواء المرض.