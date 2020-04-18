رئيس الوزراء الهندي: لا داعي للهلع من كورونا

أكد رئيس الوزراء الهندي نارينديرا مودي، على "تصميمه على ​القضاء​ على ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19"، وليس هناك أي داع للهلع"، داعياً الى "الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏