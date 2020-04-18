أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يواصل معاركه مع قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا، أن مضاداته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية جديدة قرب العاصمة طرابلس.
وأشارت قوات حفتر في بيان إلى أن "منصات قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة الليبية طرابلس". وكانت مصادر ليبية أكدت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية أمس الجمعة.
ويدور في المرحلة الأخيرة قتال ضار بين قوات حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والتي تحاول حاليا السيطرة على مدينة ترهونة الواقعة على بعد 88 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جديدة قرب العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.