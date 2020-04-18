قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جديدة قرب العاصمة

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي، بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، الذي يواصل معاركه مع قوات ​حكومة الوفاق​ الوطني الليبية المدعومة من ​تركيا​، أن مضاداته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية جديدة قرب العاصمة ​طرابلس​.

وأشارت قوات حفتر في بيان إلى أن "منصات قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة الليبية طرابلس". وكانت مصادر ليبية أكدت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية أمس الجمعة.

ويدور في المرحلة الأخيرة قتال ضار بين قوات حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والتي تحاول حاليا السيطرة على مدينة ترهونة الواقعة على بعد 88 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس.

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