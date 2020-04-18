السلطات في أذربيجان: تمديد إجراءات العزل والحجر الصحي حتى الرابع من ايار المقبل

أعلنت السلطات في ​أذربيجان​ عن "تمديد إجراءات العزل والحجر الصحي المطبق لاحتواء وباء ​فيروس كورونا​، بما فيها غلق الحدود مع ​إيران​ و​جورجيا​، لأسبوعين إضافيين حتى الرابع من ايار المقبل"، مشيرة الى ان "ضرورة حماية صحة المواطنين وان تقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا، يجعل من المستحسن تمديد نظام الحجر الصحي الخاص".

هذا وتشمل إجراءات الحجر الصحي الحظر على عمل جميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعليق كافة التنقلات بوسائل النقل البرية والجوية من وإلى البلاد والرحلات الجوية داخل البلاد، باستثناء خدمات الشحن.

وحسب أخر بيانات رسمية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أذربيجان الواقعة في جنوب منطقة ​القوقاز​ والبالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، إلى 1373 حالة، والوفيات 18.