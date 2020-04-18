الرئيس الأميركي: الديمقراطيون رديئون وأميركا لن تنخدع

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما "قام به نائبه ​مايك بنس​ مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، حيث اتصل بأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وتحدث معهم عما كانوا يرغبون في سماعه من أجل كسب أرضية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه ورغم ذلك لم يكونوا راضين".

ولفت ترامب الى أن "الديمقراطيين رديئين وسيئين، وهذا هو أسلوبهم السياسي، وسوف يستمرون في اتباعه حتى حلول موعد ​الانتخابات الرئاسية​ 2020 في الثالث من تشرين الثاني القادم، ولن يتغيروا لأنهم يشعرون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم الفوز بها، ولكن ​أميركا​ لن تنخدع".