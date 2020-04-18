الصحة العراقية: تسجيل حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن "مختبراتها سجلت 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ و​النجف​ والديوانية وواسط".

وأوضح بيان للوزارة أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة في محافظة واسط"، مشيرا إلى "تسجيل 47 حالة شفاء جديدة في عموم العراق"، مشيراً إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1513 مصابا، وعدد الوفيات بلغ 82 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 953 حالة".