العميد سريع: تصدينا لزحف واسع باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب

أعلن المتحدث باسم ​القوات​ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تمكن القوات من التصدي لزحفين واسعين الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف في ​محافظة الجوف​، وتم كسرهما"، لافتاً الى "تدمير عدد من المدرعات، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة".

وأشار سريع الى "شن الطيران 33 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 21 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمارب، و3 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، و6 غارات على منطقة الملاحيظ الحدودية بمحافظة صعدة قبالة ​جيزان​، و3 غارات على منطقة الفرع بصعدة قبالة ​نجران​".