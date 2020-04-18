مختبرات بريطانيا تبدأ بإنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

أعلن مدير معهد جينر في ​أكسفورد​ أدريان هيل، أن ​بريطانيا​ ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد ​فيروس كورونا​ ، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فعاليته.

ولفت هيل إلى أنه "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات، يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول أيلول، وأتوقع 80% نسبة نجاح".

ويتم تصنيع اللقاح، الذي نال اسم ChAdOx1 nCoV-19 ، على أساس فيروس الشمبانزي غير الضار، والذي يتم فيه إضافة الجزء الوراثي من شفرة فيروس كورونا.