رئيس الوزراء الإسباني: لتمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 اذار حتى 9 ايار القادم

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​، عزمه عن "تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 اذار حتى 9 ايار القادم، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءا من 27 نيسان"، مشيراً الى انه "من المستحيل اليوم إلغاء إجراءات العزل وسنطلب من البرلمان تمديدا ثالثا لـ15 يوما إضافياً للإغلاق العام المفروض لكبح ​فيروس كورونا​ في البلاد"، لافتاً الى ان "خروج الاطفال من المنازل سيكون محدودا وسيخضع لشروط تتيح تجنب الإصابة بالعدوى".

هذا وسجلت البلاد أول حالة إصابة بالفيروس في 31 كانون الثاني الماضي، ليبلغ حاليا عدد الصابين أكثر من 192 ألفا، توفي منهم أكثر من 20 ألف مريض.