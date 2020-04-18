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سلطات الأردن تطلق فحوصا لمعرفة نسبة المناعة المجتمعية ضد كورونا

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أعلن نذير عبيدات، الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في ​الأردن​، عن أن نوعا جديدا من الفحوص سيستخدم خلال الفترة القادمة، يبين نسبة المناعة المجتمعية ضد ​فيروس ​، موضحاً أن الفحص يعتمد على اختبار الأجسام المضادة للفيروس في الدم ويظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالعدوى من دون أن يعلم.

وأشار إلى أن الفحص الذي سيطلق في غضون الأسبوع المقبل أو 10 أيام القادمة، "سيساهم في إعطاء فكرة عن نسبة الإصابات في الأردن، ويجب أن يعاد كل فترة"، مؤكداً أن الوضع الوبائي في الأردن "تحت السيطرة"، مشيرا إلى العدد القليل من الوفيات الناجمة عن المرض، لافتاً إلى أنه "على النظام الصحي أن يكون قادرا على استيعاب زيادة محتملة في عدد الحالات المصابة بالعدوى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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