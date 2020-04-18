الحكومة الدنماركية: سندعم الشركات المتضررة من قرارات العزل والإغلاق

أعلنت ​الحكومة​ الدنماركية عن "إجراءات تبلغ قيمتها نحو 14.6 مليار ​دولار​ لدعم الأعمال والشركات المتضررة من قرارات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء انتشار ​كورونا​"، مشيرة الى ان "الإجراءات تشمل ​مساعدات​ اقتصادية مباشرة للشركات وقروضاً بضمان من ​الدولة​ ومد أجل دفع ​الضرائب​".

هذا ويأتي المبلغ إضافة على إجراءات قيمتها 287 مليار كرونة تم الإعلان عنها بالفعل لمساعدة الشركات بما يشكل حزم مساعدات مباشرة ستكلف الدولة أكثر من 60 مليار كرونة.