الحكومة الدنماركية: سندعم الشركات المتضررة من قرارات العزل والإغلاق

أعلنت الحكومة الدنماركية عن "إجراءات تبلغ قيمتها نحو 14.6 مليار دولار لدعم الأعمال والشركات المتضررة من قرارات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء انتشار كورونا"، مشيرة الى ان "الإجراءات تشمل مساعدات اقتصادية مباشرة للشركات وقروضاً بضمان من الدولة ومد أجل دفع الضرائب".
هذا ويأتي المبلغ إضافة على إجراءات قيمتها 287 مليار كرونة تم الإعلان عنها بالفعل لمساعدة الشركات بما يشكل حزم مساعدات مباشرة ستكلف الدولة أكثر من 60 مليار كرونة.
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