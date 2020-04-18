الحكومة الباكستانية: رفع القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد

أعلنت ​الحكومة الباكستانية​ عن "رفعها للقيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد، لكنها وضعت مجموعة من شروط السلامة لتجنب المزيد من انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيرة الى انه "من الضروري لزوار المساجد ارتداء الأقنعة، والحفاظ على مسافة 6 أقدام بين المصلين ومن ثم تعمل إدارات المساجد على تطهير المباني بانتظام".

هذا ويأتي قرار رفع القيود، الذي تم اتخاذه في اجتماع بين الرئيس الباكستاني عارف ألفي ومجموعة من الزعماء المسلمين في البلاد، قبل أقل من أسبوع من بداية ​شهر رمضان​ المبارك، حيث يزداد حجم التجمعات عادة".