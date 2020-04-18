أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ان "بلاده لم تعد الأسوأ في أوروبا بعد أن أظهرت انضباطا ومرونة في إدارتها لوباء كورونا، في وقت سجلت البلاد حتى الآن 2224 إصابة"، مشيراً الى انه "متأكد من أن تحركه لفرض قيود في وقت مبكر لاحتواء الفيروس كان سليما على الرغم من تأثيره على اقتصاد دولة خرجت من عمليات الإنقاذ المالي الدولية فقط في عام 2018".
هذا وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، 2224 إصابة بكورونا، وهو يعتبر عددا محدودا من حالات الإصابة بالفيروس بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتسوتاكيس: اليونان لم تعد الأقل شأناً في أوروبا بعد إدارتها لأزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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