ميتسوتاكيس: اليونان لم تعد الأقل شأناً في أوروبا بعد إدارتها لأزمة كورونا

أعلن رئيس وزراء ​اليونان​ ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، ان "بلاده لم تعد الأسوأ في ​أوروبا​ بعد أن أظهرت انضباطا ومرونة في إدارتها لوباء ​كورونا​، في وقت سجلت البلاد حتى الآن 2224 إصابة"، مشيراً الى انه "متأكد من أن تحركه لفرض قيود في وقت مبكر لاحتواء الفيروس كان سليما على الرغم من تأثيره على ​اقتصاد​ دولة خرجت من عمليات الإنقاذ المالي الدولية فقط في عام 2018".

هذا وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، 2224 إصابة بكورونا، وهو يعتبر عددا محدودا من ​حالات​ الإصابة بالفيروس بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.