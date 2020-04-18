وضع رئيس بلدية قانا محمد كرشت، باسم رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، إكليلاً من الزهر على أضرحة شهداء ​مجزرة قانا​، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة قانا الأولى، التي ارتكبها ​الجيش الاسرائيلي​ في 18 نيسان من العام 1996 والتي سقط فيها 105 شهداء من الرجال والنساء والشيوخ و​الأطفال​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية قانا يضع إكليلاً من الزهر على أضرحة شهداء قانا باسم رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.